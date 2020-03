La Policia Local d’Almussafes realitza una nova recollida de mostres d’ADN caní

La batuda es va dur a terme el passat divendres 28 de febrer amb un total de 7 excrements detectats, que s’han enviat al laboratori per a la seua anàlisi



L’Ajuntament insisteix en la importància de mantindre nets els carrers i apel·la a la responsabilitat de tota la ciutadania

La recollida de mostres d’excrements de gos celebrada el passat divendres 28 de febrer a Almussafes es va saldar amb un total de 7 exemplars trobats, que han sigut enviats al laboratori per a determinar a quins animals pertanyen i qui són els seus propietaris o propietàries per a interposar les corresponents sancions. Encara que des de l’executiu municipal destaquen que s’ha detectat una millora en aquest sentit, s’insisteix en la necessitat de seguir alerta “perquè el problema encara no està atallat i depén de tots i totes arribar a eixe punt”. La Unitat de Protecció Animal i Medi Ambient (UPAMA) de la Policia Local és l’encarregada de fer aquest treball, al qual està previst afegir controls de cens caní, amb el que es podrà identificar a les mascotes i comprovar que estiguen inscrites en el registre.



El passat divendres 28 de febrer, la Unitat de Protecció Animal i Medi Ambient (UPAMA) de la Policia Local d’Almussafes va escometre una nova recollida de mostres d’ADN caní en la localitat. En la batuda, en la qual es van inspeccionar zones com el passeig situat al costat del barranc del Tramusser, es van obtindre un total de 7 mostres, que s’han enviat al laboratori amb l’objectiu de determinar a quin gos pertanyen.



Una vegada resolta aquesta qüestió, s’interposarà la corresponent multa a les persones propietàries seguint el procediment sancionador establit en l’ordenança municipal que regula la tinença d’animals. En l’eixida realitzada el divendres anterior van ser 4 les mostres localitzades en el recorregut pel personal encarregat d’aquesta tasca.



“En cap moment hem parat d’implementar aquest pla amb el qual estem aconseguint reduir el nombre d’excrements depositats en la via pública, amb la consegüent millora en aspectes com la salubritat, la higiene i l’estètica de tot l’entorn. Cada vegada existeix una major consciència sobre aquest tema i es nota tant en el nombre de mascotes censades com en el de mostres recollides, però no hem de relaxar-nos perquè el problema encara no està atallat i depén de tots i totes arribar a eixe punt”, assegura el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic. “Insistim que no es tracta d’una mesura recaptatòria, sinó que va encaminada a aconseguir una millor neteja dels espais compartits”, recalca l’edil, qui considera “primordial continuar amb aquest treball de control i conscienciació”.



A més dels citades recollides de mostres, que segons el consistori s’incrementaran durant aquest any, des de la Policia Local també està previst establir controls de cens caní, amb el que es podrà identificar a les mascotes i comprovar que estiguen inscrites en el registre de l’Ajuntament d’Almussafes. Aquelles persones que encara no hagen realitzat aquest tràmit, que és obligatori, poden obtindre més informació sobre aquest procés preguntant en l’edifici de l’ajuntament o en la reguarda.