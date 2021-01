La Policia Local d’Alzira actua contra la venda il·legal de tabac al municipi

Print This Post

Ahir 19 de gener, la Policia Local d’Alzira va portar a terme una actuació per a la intervenció de material de venda il·legal de tabac a un domicili d’Alzira.



Els fets van ocórrer a les 19 hores, quan els agents realitzaven el servei de vigilància per la zona de Tulell. En detectar un grup de joves que no estava respectant les mesures restrictives posades en marxa per la pandèmia, els agents procediren a informar-los de les mateixes i, en eixe moment, observaren que tots estaven fumant cigarrets d’una bossa de plàstic amb tancament hermètic.



En ser preguntats, els joves van informar els agents que es tractava de cigarrets de tabac d’embolicar que compraven a un domicili del municipi d’Alzira. Així doncs, la Policia Local es va dirigir a l’adreça aproximada facilitada per tal de comprovar este possible delicte.



“Hem d’agrair les acertades diligències dels nostres agents per tal de traslladar els fets a la unitat fiscal de Guàrdia Civil. Una vegada més donem les gràcies a la col·laboració ciutadana que són determinants a l’hora d’aturar estes conductes”, ha explicat la regidora de seguretat Sara Garés.



L’operatiu es va tancar amb la confessió de l’autora dels fets, qui, després de ser preguntada reiteradament, va lliurar voluntàriament als agents 22 bosses de plàstic amb 1 quilo cadascuna de tabac triturat per a embolicar, 15 bosses amb 19 cigarrets embolicats i la màquina per a enrotllar-los. Estes bosses que contenien els cigarrets les venia de manera clandestina a un preu de 2 euros.