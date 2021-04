La Policia Local d’Alzira denuncia dos establiments per venda d’alcohol a menors

Connect on Linked in

Al llarg del passat pont de Sant Vicent, la Policia Local d’Alzira va implantar de nou un dispositiu de vigilància i control de les zones d’oci i esplai, en prevenció del compliment de les mesures vigents per la COVID-19.

Durant els matins dels dies festius es va controlar especialment l’accés als paratges naturals de la Murta i la Casella per tal d’evitar la massificació de persones i embotellament de vehicles. A les vesprades es van controlar principalment els establiments de restauració i les zones d’afluència de joves.

Fruit d’este dispositiu, quatre locals van ser denunciats, dos per consum d’alcohol per part de menors i dos més per excés d’aforament. En concret el dissabte a la vesprada, després de rebre una trucada veïnal, els agents van intervindre en un local on van identificar a nou menors que presumptament estaven consumint alcohol, tant a l’interior com a la terrassa. Es va estendre acta-denúncia per falta greu a l’encarregat de l’establiment.

Dilluns, també a la vesprada, en el transcurs de les vigilàncies planificades, els agents van observar a dos menors consumint alcohol en una altra terrassa, per la qual cosa igualment es va tramitar denúncia per infracció greu.

La regidora de seguretat, Sara Garés, ha manifestat l’agraïment a la ciutadania que actua en col·laboració per a mantindre l’ordre i assegurar el compliment de la normativa.

Pel que fa a les infraccions sobre venda d’alcohol a menors, cal aclarir que no corresponen específicament a la normativa sobre la COVID-19, sinó a la legislació sobre establiments públics de la Generalitat. La multa per estos fets, qualificats com a greus, pot arribar als 30.000 euros i, fins i tot, al tancament del local per sis mesos.