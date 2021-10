La Policia Local d’Alzira denuncia un home que conduïa un patinet elèctric amb un passatger i que va donar positiu per drogues

Connect on Linked in

El cos policial recorda que l’ordenança prohibix que viatge més d’una persona damunt del vehicle

Una patrulla de la Policia Local d’Alzira va fer aturar ahir una persona que circulava en un patinet elèctric que transportava dues persones, cosa que és motiu d’infracció d’acord amb l’ordenança municipal. Els agents van procedir a identificar l’usuari del patinet i, en este moment, se li va intervindre una bossa amb, pel que els va semblar, marihuana. Els efectius es van incautar d’esta substància i van estendre acta-denúncia dirigida a la Subdelegació de Govern a València, segons informen des del Cos Policial.

La regidora de Seguretat, Sara Garés, explica que, d’acord amb el procediment habitual i com que es trobava circulant amb un vehicle de mobilitat personal, li van realitzar un test de drogues, i va resultar positiu en cocaïna i cànnabis, segons relaten. En conseqüència, van redactar també denúncia per conduir amb drogues en l’organisme, un fet que compta amb una sanció que pot arribar als 1.000 euros, especifiquen des de la Policia Local d’Alzira, que recorda que «igual que la resta de conductors, les persones que es desplacen en patinet elèctric (vehicle de mobilitat personal) han de sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i drogues, sempre que els siga requerit per un agent de l’autoritat». De fet, indiquen, la Policia Local d’Alzira ja ha realitzat anteriorment controls d’alcoholèmia a usuaris d’esta mena de vehicle i han proposat la sanció per infracció molt greu.