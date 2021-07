La Policia Local d’Alzira desallotja un pub i una festa privada al llarg del cap de setmana

Connect on Linked in

La matinada de divendres 16 al dissabte 17 de juliol la Central de la Policia Local va rebre un avís alertant que en un local d’oci s’obria i tancava la persiana en diverses ocasions, fora de l’horari permés.

En arribar al lloc, els agents van accedir al local que té llicència de pub, i van comprovar que en el seu interior es trobaven 12 persones consumint begudes en la barra i amb la música i la il·luminació en marxa. Pel que es va procedir a desallotjar l’establiment i es va identificar al responsable i als clients per a tramitar les corresponents infraccions.

Cal ressenyar que en passats dies entre setmana, ja es van denunciar dos bars per infringir la norma de restricció horària establerta per la Generalitat.

D’altra banda, l’endemà, durant la nit del dissabte 17 al diumenge 18 de juliol, es van ocasionar molèsties en un habitatge del nucli urbà. Quan els agents es van personar en el lloc, van observar que es tractava d’una festa il·legal amb karaoke, per la qual cosa es va denunciar tant per infracció de contaminació acústica com per no complir les mesures sanitàries vigents.