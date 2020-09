La Policia Local dAlzira deté un home per atacar i agredir sexualment una dona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’agressor compta amb antecedents policials per altres agressions sexuals

La Policia Local d’Alzira ha detingut ahir a mitjanit un home jove, d’entre 30 i 35 anys, després que presumptament atacara sexualment una dona quan entrava al portal de sa casa. Amb el forcejament, la víctima va poder escapar, arribar a sa casa i avisar els familiars.



La Policia va rebre l’avís per part de la víctima i immediatament realitzà una batuda amb dos efectius i localitzà un sospitós que coincidia amb la descripció aportada per la víctima i la parella d’esta. El sospitós fou interceptat en les immediacions de l’avinguda Lluís Suñer, a prop de la rotonda del monument de la Tamborada. A l’actuació de la Policia Local, s’uniren el reforç de la Policia Nacional, que ajudà a la identificació del sospitós i a la corroboració dels antecedents penals del detingut per altres dos delictes de naturalesa semblant.



Segons es recull en l’informe de la Policia Local, a més de la tinença de drogues en el moment de la detenció, sobre el presumpte agressor hi havia una denúncia de desaparició presentada ahir presentada en la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent.



El presumpte agressor va ser conduït al Centre de Salut per al corresponent reconeixement mèdic i posteriorment va passar a disposició judicial.