La Policia Local d’Alzira immobilitza 5 ciclomotors este cap de setmana

A més posa 21 sancions per incompliment del toc de queda

Al llarg del passat cap de setmana la Policia Local d’Alzira va immobilitzat 5 ciclomotors per incompliment de diverses normatives. Després de comprovar la seua situació administrativa, quedaren immobilitzats, tres d’ells han sigut traslladats a les dependències municipals per presumpta alteració de les característiques tècniques per a la seua posterior avaluació en la inspecció tècnica de vehicles. En el cas dels altres dos es van instruir atestats, un per falta del permís de conducció i falta d’assegurança obligatòria, i l’altre per falta de permís de conducció, falta d’ITV i per anàlisi positiva en drogues.

“L’objectiu d’esta tasca policial és sempre que els vehicles que circulem complisquen amb la normativa per garantir la seguretat tant dels conductors com dels vianants” ha explicat la regidora de seguretat Sara Garés.

Pel que fa al seguiment de conducció baix els efectes de l’alcohol i les drogues, dos turismes més van ser interceptats per alcoholèmia positiva i positiu en drogues, respectivament. En este sentit l’edil ha manifestat que “malauradament, cada vegada són més els resultats positius als controls de droga i llògicament des de la Policia tenim la responsabilitat de garantir la seguretat de tota la ciutadania”

Respecte a les mesures vigents en la lluita contra la COVID-19, es continua amb la vigilància i comprovació del compliment de les normatives establertes i de nou es va sancionar a 21 persones per no complir la limitació d’horari, “toc de queda”, i es van identificar a 16 menors en presumptes reunions il·legals.

Finalment es va denunciar a un establiment de la Plaça Major per venda d’alcohol a menors. “Ja fa unes setmanes es va alçar acta a diversos establiments pel mateix motiu. No es pot seguir així, hem de conscienciar-se tots per tal d’evitar estes conductes i des de la Policia anem a seguir-ho de manera exhaustiva” ha manifestat Garés.