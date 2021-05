La Policia Local d’Alzira immobilitza 7 ciclomotors més per irregularitats greus

Connect on Linked in

Durant el passat cap de setmana i dins de la campanya per al control de ciclomotors que habitualment s’inicia amb el bon temps, els agents de la Policia Local d’Alzira van immobilitzar un total de 7 ciclomotors per tindre presumptament alterades les seues condicions tècniques. A més, un dels conductors va donar positiu en la prova de drogues.

En esta actuació, els ciclomotors són inspeccionats in situ pels agents i en cas de presentar evidents mostres d’alteracions, modificacions, reformes no autoritzades, emissions contaminants o altres faltes greus, són immobilitzats en les instal·lacions municipals.

“Des de la regidoria de seguretat portem a terme estes campanyes que garantixen la seguretat dels vehicles que circulen per les nostres vies, tant per als propietaris com per a la resta de conductors i vianants” ha explicat la regidora.

Posteriorment es realitzen les inspeccions tècniques completes que determinen la relació de defectes que presenta el vehicle i que obliguen a l’usuari a la seua ràpida reparació i a realitzar una nova inspecció.

En tal cas són sancionats en relació a les infraccions detectades i en virtut del reglament general de vehicles (500€). De superar el límit màxim de soroll admissible també són sancionats pel reglament general de circulació (200€).

En les inspeccions dels 7 ciclomotors immobilitzats es van detectar un total de 45 faltes greus i 2 faltes molt greus.