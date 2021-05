La Policia Local d’Alzira rescata un gos ferit pel seu amo

Connect on Linked in

La passada matinada del dimarts, a les 3 del matí aproximadament, la Policia Local va ser alertada amb motiu de planys provocats per un gos des de l’interior d’un habitatge d’un cèntric carrer d’Alzira.

Les patrulles comissionades van escoltar des de l’exterior lladrucs i crits de dolor pel que van requerir al propietari a comprovar la situació de l’animal.

Finalment, l’amo va accedir davant l’advertiment dels agents i aquests van trobar al gos, de raça husky siberià, malferit en el morro, amb abundant pèrdua de sang i dificultat per a respirar. L’identificat va reconèixer en el moment haver-li colpejat amb una pala, que va ser decomissada pels actuants.

Des de la central de la Policia Local es va contactar d’urgència amb un veterinari de guàrdia, el qual va valorar el seu trasllat a la clínica per a curar-lo adequadament. L’informe del col·legiat posteriorment va recollir que per sort no hi havia fractures òssies.

Per tals fets els agents van instruir atestat per a la seua remissió als Jutjats d’Instrucció d’Alzira a l’efecte de actuar contra el presumpte agressor. El gos ha quedat en observació i sota la tutela municipal fins a la decisió de l’autoritat judicial.