La Policia Local de Burjassot alerta sobre estafadors que utilitzen com a reclam una falsa campanya de salut

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els estafadors tracten de concertar una visita domiciliaria en casa de les víctimes.

La Policia Local de Burjassot adverteix de la proliferació d’una nova estafa de la qual han tingut coneixement recentment. Pel que sembla, els estafadors contacten per via telefònica amb les víctimes explicant que estan duent a terme una campanya per a la detecció precoç de l’ictus.

Durant la conversa, els estafadors tracten de concertar una visita domiciliària a casa de les víctimes.

La Policia ha advertit que aquesta campanya no és real i ha recordat que mai s’han de facilitar dades personals ni permetre l’entrada en l’habitatge a cap desconegut.

En aqueix sentit, ha demanat als veïns del municipi que, si reben aquesta telefonada, es posen en contacte amb la Policia Local.