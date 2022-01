La Policia Local de Burjassot compleix un any patrullant amb càmeres corporals

Connect on Linked in

Recentment s’ha complit un any des que la Policia Local de Burjassot, dirigida pel regidor Juan Manuel Hernando, va començar a patrullar amb un nou accessori en els seus uniformes. Es tracta d’una càmera capaç de gravar les actuacions policials des del punt de vista dels agents. Un any després, la Policia Local i l’Ajuntament de Burjassot se senten molt satisfets de la seua adquisició, perquè les cambres, pensades inicialment per a recolzar les evidències policials en cas de delicte, s’han revelat, a més, com un element dissuasiu que redueix el nivell d’agressivitat que mostren algunes persones en ser interpel·lades pels agents de policia.

Així, per a l’Alcalde de Burjassot, “les cambres corporals estan resultant una eina molt eficaç que aporta seguretat als agents, tant en el moment de la intervenció com en les posteriors conseqüències jurídiques d’aquesta”, argument que secunda igualment José Javier Collado, Comissari Principal Cap de Policia Local de Burjassot.

Les cambres, que formen part de l’equipament policial adquirit pel Consistori per a augmentar la seguretat dels agents, són capaços de gravar en alta definició tant d’imatge com àudio i emmagatzemar la informació de forma encriptada perquè només la policia puga accedir a les imatges, la qual cosa garanteix la protecció de dades de les persones gravades. Gravar les intervencions que es veuen obligats a realitzar els agents els ofereix una garantia a l’hora de presentar evidències de delicte davant un tribunal o defensar-se d’acusacions de mala praxi. El visionat de les intervencions resulta útil també per a la formació de nous agents i fins i tot permet analitzar els protocols d’actuació per a millorar-los en cas de necessitat.

Quant a la resta de l’equipament, tant els uniformes com els accessoris de la Policia Local han sigut acuradament seleccionats per l’Ajuntament per a garantir la màxima seguretat dels agents amb elements de seguretat passiva com avançats jupetins antibales o guants anticort i proporcionar-los el màxim confort durant la seua jornada laboral i en les intervencions de tota mena que hagen d’escometre. Són peces dissenyades específicament per a la labor policial i inclouen els últims avanços tecnològics perquè resulten lleugeres, confortables i resistents, al mateix temps que garantisquen la màxima seguretat dels professionals.

A més, els uniformes adquirits estan elaborats a partir de materials reciclats i compten amb la certificació Oeko-Tex, que garanteixen l’absència de substàncies que puguen resultar nocives per a la salut en tots els teixits, accessoris i fases de fabricació. A més, la mateixa empresa proveïdora de l’equipament, Satara Seguretat, es compromet a recollir les peces al final de la seua vida útil per a portar-les de nou a reciclar, tancant el cicle de l’economia circular. Amb això s’aconsegueix reduir la petjada de carboni i l’ús de matèries primeres i recursos com l’aigua en la fabricació de les peces.