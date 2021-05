La Policia Local de Burjassot conclou una formació sobre controls policials i punts de verificació

Connect on Linked in

Després de tota una intensa setmana d’aprenentatge i reciclatge de coneixements, el cos de la Policia Local de Burjassot finalitza hui (7-05-2021) una formació sobre controls policials i punts de verificació que va començar dilluns passat 3 de maig.

Estructurat en cinc jornades de quatre hores i dividit en classes teòriques i pràctiques, el curs formatiu que han rebut els agents locals ha estat impartit per Gregorio Requena Pérez, Oficial Cap operatiu de la unitat de resposta policial de la Policia Local de Vila-real.

Al llarg de les cinc jornades, la Policia Local del municipi, a més d’enllaçar informació del curs amb coneixements previs imprescindibles, ha aprofundit en diferents aspectes relacionats amb els diferents tipus de controls segons quins objectius perseguisquen i segons les seues formes d’execució. El curs s’ha centrat en classes pràctiques, com ara tàctiques i tècniques del control de vehicles, simulacions amb complicacions amb materials de treball, controls en rotondes, execució d’un control real per a finalitzar amb examen i un temps final per a la resolució de dubtes i posada en comú de l’experiència per part dels alumnes.

En el matí del dijous, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García es va desplaçar fins al lloc on els agents estaven realitzant les seues pràctiques per a, acompanyat del Comissari Cap de la PLB, Javier Collado observar el desenvolupament d’una de les pràctiques, en el moment en el qual els agents desenvolupaven un simulacre de control. “Garantir la seguretat ciutadana és clau i una de les ocupacions fonamentals d’aquest Ajuntament. Em consta que el cos de la Policia Local de Burjassot està fent un treball encomiable, tant diàriament i a peu de carrer, com específicament en aquest any i mig de pandèmia, en pro de la seguretat ciutadana. Per això, la formació constant i el reciclatge dels coneixements per part dels professionals ha de ser constant perquè tota millora i actualització dels procediments revertirà en un millor servei ciutadà”.