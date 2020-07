La Policia Local de Burjassot presenta a Boss i Ares, els dos nous gossos policia de la plantilla

Connect on Linked in

Es van incorporar a la plantilla de la Policia Local de Burjassot el mes de gener passat i des de llavors presten els seus serveis, però és ara, instal·lats ja en la nova normalitat, s’han presentat en societat. Boss i Ares són els nous gossos policia que han entrat a formar part de la Unitat Canina de la Policia Local de Burjassot (URCO) i hui (1-07-2020) han visitat el Consistori per a conéixer a l’Alcalde, Rafa García, i al regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Juan Manuel Hernando. Els agents de quatre potes han visitat l’Ajuntament acompanyats del Comissari Cap de la Policia Local, José Javier Collado, de l’Intendent, Oscar Vivo Cuesta, i de l’agent Juan Luis Barragán que, a més, és el seu amo.

Amb huit anys d’edat i 34kg de pes, Boss és un Pastor Alemany de línia de treball que, des de gener, treballa com a gos policia en la plantilla de la Policia Local de Burjassot. Especialitzat en la detecció d’estupefaents, Boss viu des dels tres mesos de vida amb el seu amo, Juan Luis, amb qui ha realitzat tot el seu procés d’aprenentatge i ensinistrament i, als onze mesos, va participar en el seu primer operatiu.

Extremadament afectuós i molt sociable, és un gos “també molt equilibrat, treballador i molt centrat. Quan li toca treballar no s’entreté amb res i es concentra al màxim”, comenta l’agent J.L Barragán qui explica que “Boss continua entrenant-se regularment, aprofitem la setmanes que lliurem per als seus entrenaments en diferents escenaris, tant exteriors com interiors, en vehicles o en locals que es presten a això. A més, Boss també ha sigut entrenat en la tècnica de cerca de persones en moviment. Aquest treball resulta molt menys intrusiu en la persona sobre la qual volem actuar ja que no és necessari parar-la perquè el gos treballe”.

Des que va entrar en la plantilla de la PLB Boss ha participat en més de 200 confiscacions de drogues , incloent registres de locals i un important operatiu dut a terme junt la Policia Nacional que, amb registre a domicili inclòs, va suposar la confiscació de 75 grams de cocaïna i 10.000 euros.

Ares és una altra història perquè només té quatre mesos de vida i, ara com ara només pensa a jugar. Mascle, també pastor alemany i molt despert, “Ares està en ple procés de socialització. Nosaltres, en aquest àmbit, el diem procés d’impregnació, ja que el gos ara ha d’impregnar-se de tot el seu entorn i, cosa que és més important, ha d’acumular experiències i aprenentatge sempre des del pla positiu”, explica la seua guia. La tècnica de treball que aprendrà Ares quan comence el seu ensinistrament és la crida de “marcatge llepassa”, de manera que el ca, en detectar la substància, marcarà amb la tòfona del seu nas, a l’objecte o persona en qüestió que porte la substància.

El pastor alemany és considerat com el gos policia per antonomàsia. Són excel·lents animals tant de protecció com d’atac, summament hàbils detectant rastres i localitzant tot tipus d’elements que va n des de substàncies tòxiques, explosius o drogues fins a restes humanes i proves incriminatòries. A Burjassot, Boss i dins de molt poc, també Ares, són els nous agents de l’ordre que, amb un olfacte privilegiat, prestaran els seus valuosos serveis a la ciutadania.