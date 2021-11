La Policia Local de Burjassot represa les seues xarrades formatives en els centres escolars del municipi

Print This Post

Els col·les de Burjassot continuen recuperant la seua normalitat i, amb ella, tornen a comptar amb les xarrades formatives que des de la Policia Local de Burjassot s’imparteixen en els centres sobre temes tan importants com educació viària, benestar animal, noves tecnologies, pirotècnia o assetjament escolar i violència de gènere.

Aquestes xarrades, que van haver de suspendre’s a causa de la pandèmia, han tornat de nou als col·legis del municipi gràcies al treball conjunt de la Regidoria de Policia Local, dirigida per Juan Manuel Hernando i la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero.

En aquest curs escolar 2021/2022 s’han posat ja en marxa, tal com es pot veure a la foto que acompanya aquesta informació, les xarrades dirigides, en el cas d’educació viària, a tercer de primària; en el cas de benestar animal, a quart de primària; noves tecnologies, per a l’alumnat de cinqué de primària i pirotècnia per a sisé de primària.

A més, des de Policia Local, es continua tendint tots els casos particulars relacionats amb l’assetjament escolar i amb violència de gènere.