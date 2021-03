La Policia Local de Burjassot tanca 2020 amb més de 45.000 actuacions en el municipi

Connect on Linked in

Ha sigut un any difícil per a tots. Un any en què tots els serveis amb què compta l’Ajuntament de Burjassot s’han hagut d’adaptar, al costat de la ciutadania, a la situació de pandèmia que s’està vivint. Serveis que s’han deixat la pell per a poder ajudar a les veïnes i els veïns del municipi i per a, en tot moment, garantir la seua seguretat.

“Aquesta seguretat ha sigut objectiu clau en tot moment per als agents i comandaments de la Policia Local de Burjassot que, amb la gran faena que han realitzat al llarg de tot el 2020, han mostrat que la plantilla està implicada al 100% en el seu municipi, a ajudar a la ciutadania, a protegir-la i a garantir el compliment de les lleis”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, per a qui “és un orgull comptar amb la plantilla de Policia Local que té Burjassot”.

La Policia Local de Burjassot ha tancat 2020 realitzant més de 45.000 actuacions, per a ser exactes, 45.360 de les quals, 25.148 s’han realitzat en matèria de seguretat ciutadana, prop de 9.000 en matèria de seguretat del trànsit, 5.293 en policia assistencial, la relacionada amb tota mena de serveis directament vinculats amb una atenció directa i personal als ciutadans, 4.529 actuacions a causa de l’estat d’alarma i 1.463 des de l’àmbit administratiu, la qual cosa equival a l’atenció de més de cinc incidències de tota mena per hora.

Dins de les accions dutes a terme en matèria de seguretat ciutadana, destaquen les 15.325 identificacions de persones i vehicles durant els més de 3.000 serveis de vigilància i controls policials específics. A aquestes xifres s’uneixen 1.303 serveis realitzats per diferents tipus de molèsties o els 1.238 duts a terme en la intervenció i prevenció de delictes contra la propietat, que han propiciat la detenció de 107 persones per la comissió d’aquesta mena de delictes.

En el cas dels serveis realitzats en matèria de seguretat del trànsit, 8.927, destaquen les més de 1.000 regulacions de trànsit per a facilitar els accessos a centres escolars que s’han realitzat en el municipi al llarg de 2020 i els 1.166 serveis atesos en matèria d’inspecció de vehicles en la via pública i la tramitació de més de 3.000 denúncies per alcoholèmia, drogues, trànsit en el municipi o trànsit de la DGT.

En matèria de policia assistencial, la que fa que els agents i comandaments tinguen una atenció personal i directa amb els ciutadans i les ciutadanes, en 2020 es van realitzar 5.293 actuacions, de les quals, prop de 700 van ser serveis humanitaris, es va actuar en 91 incendis/inundacions i es van atendre 1.667 peticions d’informació. Així mateix, es van realitzar 2.510 col·laboracions amb altres forces i cossos de seguretat de l’estat, amb l’IVSA, el *CICU o l’administració de justícia, entre altres.

El decret de l’Estat d’Alarma va suposar també una major actuació per part de la Policia Local ja que van haver de realitzar actuacions específiques per a garantir el respecte d’aquest, del toc de queda, de l’ús de la màscara o serveis sanitaris per Covid i assistències d’avituallament amb Protecció Civil, entre altres. En aquest cas, els agents i comandaments van haver d’actuar en 4.529 ocasions.

Finalment, a nivell administratiu, des de la Policia Local s’han realitzat 1.463 actuacions relacionades amb el benestar animal, amb les ordenances municipals o el control d’establiments públics.

En definitiva, des de la Policia Local de Burjassot s’ha desenvolupat un ardu treball al llarg de tot 2020 i la plantilla ha sabut adaptar-se a les noves situacions socials que s’han viscut, derivades de la pandèmia, garantint en tot moment que Burjassot continue sent un poble segur.