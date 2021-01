La policia local de Carlet tramita més de 1100 denúncies a causa de la pandèmia

Connect on Linked in

Des que el passat 15 de març s’iniciara el confinament, i arran de les distintes normes de seguretat restrictives per a evitar el contagi, el volum de multes imposades ha anat en augment. Actualment i fent balanç de l’any, sols per este motiu, s’han tramitat 1.102 sancions.



Durant el primer confinament, en les distintes fases, la policia va tramitar 379 denúncies entre el 18 de març i el 25 de maig, denúncies per incompliment de les normes de l’estat d’alarma que establien límits a la mobilitat de les persones.



Una vegada restablerta la nova normalitat, l’ús obligatori de la mascareta ha sigut una de les normes que ha registrat més incompliments. La policia local ha tramitat des del 22 de juliol fins al 15 de desembre 536 sancions per no portar la mascareta o per portar-la mal posada. Cal destacar que un dels principals problemes que s’han trobat els agents és l’alt percentatge de persones reincidents, un 15 % de les multes posades corresponen a persones que han sigut multades en diverses ocasions per negar-se a complir la norma.



D’altra banda, amb les noves mesures restrictives del nou estat d’alarma (des del 25 d’octubre), s’han interposat 88 noves denúncies per temes relacionats amb el confinament, de les quals 38 han sigut en els últims quinze dies de l’any i coincidint amb les festes. Els agents han realitzat durant estos mesos tasques de revisió d’aforaments i de revisió de compliment de normes sanitàries en establiments de l’hostaleria, terrasses i altres llocs oberts al públic i subjectes a mesures restrictives.



A més de les multes per incompliment de normes, la situació ha derivat en 99 denúncies de seguretat ciutadana, provocades per l’incompliment de les normes sanitàries.



El regidor de Seguretat Ciutadana, Bernardo Espert, explica que «la policia continuarà intensificant el control i el compliment de les normes per la seguretat i la salut de la ciutadania, així com treballaran conjuntament en coordinació amb la resta de les forces de seguretat». «La pandèmia i les mesures per a frenar el contagi – explica Espert- han suposat un important esforç per part del cos de policia local i un increment de les seues actuacions, al mateix temps que també s’han incrementat les tasques d’informació que durant 24 hores es realitzen des del retén de la policia local a causa de les distintes normatives que en cada moment s’han posat en marxa».