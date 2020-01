La Policia Local de Cullera efectuà vora 16.000 actuacions l’any passat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Representa un 5 % més d’intervencions amb una mitjana diària de 44



La Policia Local de Cullera va efectuar un total de 15.909 actuacions al llarg de l’any passat, segons les estadístiques d’este Cos de Seguretat fetes públiques hui.



Això representa un increment del 5 % respecte a l’exercici anterior i suposa una mitjana diària de 44 actuacions en matèria de seguretat viària, ciutadana, auxilis o ajudes a persones.



Les xifres confirmen la tendència de l’últim lustre en el qual l’activitat de la Policia cullerenca ha crescut de manera exponencial.



«Tenim més esdeveniments, hi ha més activitat a Cullera en general, el trànsit rodat s’ha incrementat especialment a l’estiu per l’afluència de més visitants i tot això, en el seu conjunt, comporta més treball per a la Policia Local», explica la regidora responsable, María José Terrades.



Una altra de les xifres cridaneres és la reducció del nombre d’atestats per delicte en els quals ha participat la Policia Local de Cullera. Concretament, han baixat vora un 10 %.



Així, es van instruir un total de 293 atestats, principalment per delictes contra la seguretat viària, alcoholèmies positives, accidents de trànsit i diligències a prevenció per la comissió de delictes contra el patrimoni, en menor mesura.



Auxilis



Unes altres de les actuacions que més duu a terme la Policia Local són els auxilis a la ciutadania. L’any passat es van registrar 285 serveis d’esta naturalesa.



María José Terrades ha destacat que a més la Policia ha experimentat en els últims temps un increment d’una altra mena d’actuacions relacionades amb la labor de conscienciació i en matèria de prevenció que duu a terme.



«Tenim una Policia dinàmica, que cada vegada es forma més i que disposa dels millors recursos. En els últims anys hem aconseguit millorar les condicions d’este Cos i això es traduïx també en una millora del servici que es presta en matèria de seguretat ciutadana», conclou Terrades.