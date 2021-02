La Policia Local de Foios interposa 20 denúncies per incompliment de les restriccions des de principi d’any

Connect on Linked in

La majoria de les sancions es deuen a no fer ús de la mascareta

L’Ajuntament de Foios continua treballant per garantir el compliment de les mesures de prevenció decretades per la Generalitat Valenciana. D’aquesta manera, per a l’alcalde del municipi, Sergi Ruiz, “la coordinació, ara més que mai, és fonamental. Per això, des de principi de la pandèmia, mantenim reunions periòdiques amb la Policia Local per a conéixer la situació al nostre poble i pautar les directrius al respecte”.

Així, des de principi d’any, s’han interposat un total de 20 denúncies a Foios. La majoria d’elles continua sent per no fer ús de la mascareta o fer-ne un ús inadequat. En aquest sentit, de les 20 sancions, 15 s’han interposat per no portar la mascareta, per mantenir reunions que superen el límit de persones, o per no mantenir la distància de seguretat, mentre que 5 de les denúncies s’han degut a l’incompliment del toc de queda sense un motiu justificat.

“Com a la majoria de pobles, fer un ús incorrecte de la mascareta o, fins i tot, no portar-la, continua sent el motiu principal de les denúncies imposades a Foios en relació amb les mesures establertes amb motiu de la pandèmia. De fet, en 2020, aquest va ser el principal motiu de sanció, juntament amb no mantenir la distància de seguretat”, explica el cap de la Policia Local, Sergio Lasheras, Així i tot, afig, “en general, els veïns i veïnes de Foios compleixen amb les mesures de prevenció, i aquestes sancions són casos puntuals”.

En l’actualitat, i fins a l’1 de març, es recorda que les trobades familiars i socials queden limitades a un mateix nucli de convivència en espais privats, i a dues persones en espais públics, excepte quan es tracte de convivents. Així mateix, es manté el toc de queda a les 22.00 hores, així com el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i, durant els caps de setmana, el tancament de les ciutats de més de 50.000 habitants.