La policia local de Godella es reforça amb operatius extraordinaris per a garantir el compliment de les normes per a frenar la COVID-19

La policia local de Godella s’ha reforçat amb operatius extraordinaris per a garantir el compliment de les normes per a frenar la pandèmia provocada per la COVID-19 en els diferents establiments d’hostaleria de la localitat de l’Horta Nord.

Des del començament de les festes nadalenques, els agents de la policia local estan realitzant un control exhaustiu dels diferents bars i restaurants de Godella perquè complisquen les mesures imposades per les autoritats sanitàries de la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de no agreujar la situació epidemiològica actual.

Així mateix, la policia local també està fomentant l’ús de la mascareta i l’obligació de no excedir el nombre de persones en reunions. D’altra banda, també s’estan intensificant les labors de prevenció per robatoris en immobles en les diferents zones del terme municipal

Fernando Oliveros, regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana, ha destacat l’esforç que s’està realitzant perquè es complisquen les mesures establides: “La policia local està fent una gran faena per a garantir que tots els establiments de la localitat siguen llocs segurs i, per a això, s’ha reforçat amb operatius extraordinaris”.

“La ciutadania de Godella està fent un gran esforç i, malgrat que s’han proposat algunes denúncies, el comportament de la població està sent exemplar”, ha continuat el regidor, que va recordar que entre tots “hem de lluitar per a acabar amb la crisi sanitària perquè és un treball comú”.