La Policia Local de Mislata forma als voluntaris de Protecció Civil en regulació del trànsit

El curs forma part d’un pla d’especialització per a millorar els serveis prestats per l’agrupació municipal

La Policia Local de Mislata ha realitzat un curs de formació als voluntaris i voluntàries de Protecció Civil en matèria de regulació de trànsit i senyalització d’accidents. Es tracta d’un curs emmarcat dins d’un pla d’especialització i millora dels serveis prestats pels més de vint voluntaris que formen l’agrupació de Mislata.



Protecció Civil de Mislata coopera de manera habitual amb la Policia Local en els diferents esdeveniments que es realitzen en el municipi, així com en altres emergències que puguen sorgir i que requerisquen d’assistència. De fet, el 90% dels serveis realitzats per Protecció Civil es realitzen en paral·lel amb el cos policial, i, segons afirma Vicente Traver, Cap de Protecció Civil “cursos formatius com aquest són una manera d’unificar criteris i tindre una actuació concorde a cada situació”. D’aquesta forma, Francisco Herrero, regidor de Trànsit i Protecció Civil, assegura que “l’objectiu és que els voluntaris milloren els seus coneixements perquè puguen prestar una millor assistència i, per tant, no serà l’únic curs formatiu que realitzem”.



La formació ha consistit en una classe teòrica prèvia sobre nocions bàsiques de trànsit, senyalitzacions, senyals d’agent, circumstancials i viaris; seguit d’un curs pràctic en la calçada per a saber adaptar-se a les diferents situacions en un cas real. Després d’aquesta formació, els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil seran de gran suport per a la Policia Local en casos d’especial necessitat en matèria de trànsit.