La Policia Local de Mislata imposa 118 multes en l’última setmana per incompliment de les normes sanitàries

Destaquen les faltes comeses per no portar màscara, fumar sense respectar la distància o incomplir l’aforament permés en bars, comerços i terrasses

El govern de Mislata va decidir el passat 11 de gener endurir les mesures restrictives de competència municipal davant l’empitjorament de la situació sanitària en general en tota la Comunitat Valenciana i la previsió d’un repunt important dels contagis, a conseqüència de les recents festes nadalenques. Unes mesures que se sumaven a les ja restrictives decretades per la mateixa Generalitat des del 7 de gener, amb la intenció de frenar al màxim la propagació del virus. I és que, en aquests moments, existeix un alt risc de contagi en incrementar-se els casos en tota la Comunitat i és molt important complir les normes i reduir al màxim el contacte social i la mobilitat per a doblegar de nou la corba, com ja va remarcar també l’alcalde Carlos F. Bielsa.

Entre les mesures adoptades, l’Ajuntament ha incrementat el dispositiu de Policia Local per a inspeccionar locals i realitzar controls exhaustius en el compliment d’aforaments en comerços, hostaleria i terrasses, així com de les altres restriccions aprovades per la Generalitat Valenciana, per a garantir la seguretat ciutadana.

Després d’una setmana de l’entrada en vigor d’aquestes mesures de caràcter municipal més restrictives, són un total de 118 les sancions que ha imposat la Policia Local de Mislata, de les quals 55 només durant el cap de setmana. Destaquen entre les causes de les denúncies les faltes comeses per no utilitzar o portar mal posada la màscara, per fumar en terrasses o sense guardar la distància en la via pública, per no respectar l’aforament en locals d’hostaleria i comerços, o l’aforament en terrasses per tindre més taules i cadires de les permeses, o per saltar-se la prohibició del consum en barra en els bars. En funció de la gravetat, les propostes de sanció oscil·len entre els 60 i els 600.000 euros.

Com a mesures de contenció de la propagació del virus, també s’han intensificat les tasques de desinfecció de carrers, places i espais públics, així com de les àrees de jocs infantils a les quals, a més, se’ls ha aplicat una tècnica de nanopintura fotocatalítica i ecològica que manté durant un llarg temps la zona de jocs desinfectada i lliure de càrregues virals.

Per part seua, també s’ha augmentat la col·laboració de Protecció Civil per al control de les mesures, així com la presència d’Agents Covid pels carrers del municipi, que continuen amb la seua labor informativa de cara a la ciutadania i amb el repartiment de màscares de protecció individual.

Totes aquestes mesures per a reforçar la contenció en la propagació del virus, així com la suspensió de les activitats i actes públics municipals, el tancament de les instal·lacions esportives i sales d’estudi, així com la clausura de parcs infantils, la reducció de l’horari d’obertura del Parc de la Canaleta o la reducció de l’aforament en zones d’esplai per a gossos i en el cementeri municipal, estaran en vigor fins al 31 de gener.