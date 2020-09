La Policia Local de Paiporta modernitza les seues ferramentes de treball amb cinc noves tauletes tàctils que incorporen la plataforma EuroCop Mobile

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les tauletes tàctilses podran utilitzar als vehicles policials, amb el programa Eurocop, per tal de treballar connectats a la xarxa fora de les dependències de la Policia Local

La Policia Local de Paiporta disposa de cinc noves tablets que serviran per a ampliar les seues ferramentes de treball i millorar l’equipament dels vehicles de patrulla.

Aquests dispositius, adquirits gràcies a una subvenció de l’Agència Valenciana de Seguretat rebuda per l’Ajuntament de Paiporta, estan fets amb materials reforçats que les fan molt resistents i a prova de caigudes i altres exposicions diàries.

“Aquestes noves tauletes tàctils són un pas més en el procés que hem encetat d’actualització i modernització de les ferramentes de treball de la Policia Local. Amb la seua adquisició complim el doble objectiu de garantir les millors condicions possibles de treball per als membres del cos i el de donar un servei de qualitat a la ciutadania”, ha manifestat el regidor d’Interior, Vicent Císcar.

A més, l’Àrea d’Innovació ha estat treballant en el condicionament i instal·lació en aquestes tauletes tàctils de la versió mòbil del programa EuroCop. Amb EuroCop Mobile es complementen les funcionalitats policials diàries, facilitant la gestió i accés a les dades. Les patrulles en servei tindran connexió a aquesta xarxa europea i podran accedir de forma àgil a arxius, expedientes o informes des de fora de les dependències de la Policia Local.

Així mateix, aquesta aplicació permetrà als agents, a través d’imatges o vídeo, la identificació de vehicles que tinguen alertes d’interés policial: vehicles en situació irregular, sostrets o immobilitzats, i de conductors amb expedients com ara de violència de gènere, desapareguts, etc. “Es podrà verificar en temps real amb la base de dades del sistema policial EuroCop, el de la DGT i d’altres bases de dades policials i municipals. En definitiva, un exemple més del treball que realitzem des de l’àrea d’Innovació per millorar i facilitar el servei diari a la ciutadania i al personal treballador municipal”, ha explicat la regidora d’Innovació, Mª Jesús López.

Les noves tauletes tàctils se sumen a les darreres millores d’equipament policial, com la renovació dels cotxes patrulla, ara híbrids i elèctrics, i la incorporació a aquests vehicles de desfibril·ladors a bord.