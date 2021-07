La Policia Local de Paiporta salva la vida d’un bebé d’onze mesos

Print This Post

El menut, que presentava un ofegament, va rebre una reanimació cardiovascular bàsica RCP d’un dels agents en servei.

Un agent de servei de la Policia Local de Paiporta salvava la vida d’un bebé d’onze mesos que s’estava ofegant en la matinada del dissabte al diumenge.

Els membres en servei de la Policia rebien a les instal·lacions del cos a uns pares angoixats que acudien amb el seu fill, un bebé d’onze mesos, que estava ofegant-se i en aquest moment es trobava en parada cardíaca.

La ràpida intervenció policial, a través d’una reanimació cardiovascular bàsica RCP realitzada per un agent, va aconseguir la reanimació del bebé, traslladant-se immediatament al Centre de Salut de Paiporta. En el trajecte de trasllat, el menut sofria un altre ofegament, necessitant una nova RCP que aconseguia la seua reanimació definitiva i permetia arribar al Centre de Salut per a estabilitzar-lo. Una volta estabilitzat i fora de perill, el menut acompanyat dels seus pares, era enviat a l’Hospital General per al seu seguiment i control.

El regidor d’Interior, Vicent Císcar, ha destacat “la professionalitat i la gran formació per a actuar en situacions d’emergència de tots els membres de la nostra Policia Local, com ha quedat demostrat en aquesta exitosa intervenció. És una molt bona notícia comprovar que la Policia contribueix a salvar vides, ja que una gran part de les seues intervencions estan relacionades amb serveis d’ajuda a la ciutadania”.

L’agent que atenia a la família explicava que tots els membres de la Policia Local estan preparats per a realitzar aquest tipus d’intervencions. “El que cal és predisposició i capacitat de reacció per no bloquejar-se davant de la situació. Va ser una intervenció molt impactant i al mateix temps molt emocionant. Tots el que tenim fills i filles sabem l’angoixa que es pateix en aquest tipus de situacions”.

Per la seua part, el pare del xiquet agraïa l’atenció i l’actuació del conjunt d’agents de la Policia Local de Paiporta i en especial a l’agent que salvava la vida del seu fill. “Li estaré agraït tota la meua vida. No tinc paraules per a mostrar-li el meu reconeixement”.

Aquesta intervenció, finalitzada amb èxit per la Policia Local i l’equip mèdic del centre sanitari de Paiporta, ha estat possible gràcies a la formació que periòdicament reben els membres de la Policia Local de Paiporta, que els permet mantindre’s al dia i actualitzats en primers auxilis. De fet, a finals de juny realitzaven un curs de “Formació inicial en reanimació cardiovascular bàsica RCP i utilització del desfibril·lador semiautomàtic extern”, organitzat per l’Ajuntament de Paiporta.