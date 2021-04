La Policía Local de Sueca actua davant la presència d’un cavall en las vies del tren

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Policia Local de Sueca va haver de mobilitzar-se, ahir dimarts de forma urgent, al rebre una telefonada sobre les 13:15 hores que alertava de la presència d’un equí de xicotetes dimensions que es trobava en el mig de les vies del tren a l’altura del Centre de Salut. Quan els agents es van personar en el lloc, una de les primeres actuacions va ser procedir a avisar immediatament l’estació de RENFE de Sueca per a alertar del perill existent. A continuació, els agents, amb l’ajuda d’un ciutadà, van aconseguir posar fora de perill l’animal, evitant així que la seua presència en les vies haguera pogut ocasionar una situació més greu per als usuaris del tren. “Desde la Regidoria de Seguretat Ciutadana, i la Policia Local de Sueca, demanem a la població propietària d’animals que extreme les precaucions a fi d’evitar que tornen a produir-se situacions d’este tipus que hagueren pogut ocasionar accidents de greus conseqüències”, hi ha assenyalat Carlos Ramírez, regidor de Seguretat Ciutadana.

Després de les investigacions pertinents, es va comprovar que l’equí acabava de ser arreplegat pel seu amo i que este es trobava tramitant tota la documentació i el registre de l’animal. Se sospita que va poder escapar-se d’una quadra pròxima i accedir a les vies del tren des de la zona del Braçal de Marco.