La Policia Local de Sueca adverteix dels perills de circular en patinet elèctric sense complir les normes de seguretat

El passat cap de setmana, es va produir a Sueca el primer accident en el qual es va veure involucrat un conductor de patinet elèctric quan, en una rotonda, el conductor d’un vehicle no es va adonar de la seua presència, al no portar la suficient il·luminació ni cap element reflector, i va xocar contra ell. Afortunadament no s’han hagut de lamentar danys personals però des de la Policia Local de Sueca adverteixen dels riscos que suposa conduir este tipus de vehicles incomplint les normes de seguretat. “La desproporció del mal que es podria produir entre un conductor de patinet elèctric i un altre d’un automòbil, és tan significatiu que s’han d’extremar totes les precaucions. Per això, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana apel·lem a tots els conductors de patinets elèctrics, que cada dia van en augment, a seguir estes normes en benefici d’ells mateixos i dels vianants”, ha explicat el regidor responsable, Carlos Ramírez.



Des de la Policia Local informen que s’han incrementat en els últims mesos les intervencions a conductors d’esta tipus de vehicles per no complir els requisits administratius ni els relatius a la seguretat. Per això, insisteix en la importància de respectar les normes a l’hora de conduir un vehicle d’estes característiques, amb l’advertiment que ja han sigut fins i tot immobilitzats alguns d’ells, de major cilindrada, per no respectar les normes respecte a ITV, matriculació o per haver sigut manipulats per a tindre una cilindrada major de la permesa.



La Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat una instrucció provisional per a aclarir les normes de circulació dels anomenats vehicles de mobilitat personal, entre ells el patinet elèctric, per a evitar així la confusió que encara existeix sobre la seua utilització. Entre les normes que es contemplen, es troba l’obligació a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues, les sancions de les quals per esta infracció oscil·len entre els 500 i 1.000 euros. En el cas de donar positiu, el vehicle s’immobilitzarà. A més, es prohibeix l’ús del telèfon mòbil o auriculars quan es condueixen, amb multa de 200 euros; no poden circular per voreres i zones per als vianants, amb sanció de 200 euros, i amb els matisos que incorporen els ordenances municipals; només podrà viatjar una persona, la que el maneja, si transporta a dues persones, la multa és de 100 euros. Finalment, es considerarà negligència quan es realitze conducció nocturna sense enllumenat ni peces o elements reflectors, sent la sanció de 200 euros.



D’altra banda, i després de l’accident ocorregut fa uns dies en el qual un cotxe es va eixir de la carretera i va acabar en un camp inundat d’aigua, la Policia Local adverteix també que s’extremen les precaucions i es complisquen les normes respecte a la circulació per carreteres i camins del terme municipal en esta època de l’any, en la qual els camps d’arròs romanen inundats.