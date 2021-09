La Policia Local de Sueca col·labora en un projecte d’innovació educativa desenvolupat en l’institut Joan Fuster

Connect on Linked in

La Policia Local de Sueca ha participat este matí en un projecte d’innovació educativa, denominat Aula Ciclista, promogut per la Generalitat Valenciana i desenvolupat per la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Des de l’institut Joan Fuster, centre en el que s’ha impartit la formació, es va sol·licitar la col·laboració de la recentment estrenada policia de proximitat per a dur a terme esta activitat amb les màximes garanties de seguretat per als i les participants: l’alumnat de 1r i 2n de Secundària. “La nova policia de proximitat instaurada en el municipi, pretén també ser present, i donar resposta, a totes aquelles necessitats de la ciutadania de caràcter social, com puguen ser les educatives; i este és un clar exemple. Amb la col·laboració dels agents en esta activitat, desenvolupada en l’institut Joan Fuster, la Policia Local de Sueca fa un pas més ampliant els recursos al seu abast per a projectes i activitats de caràcter social de la població”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

El projecte Aula Ciclista naix de la necessitat de fomentar un canvi d’hàbits que reduïsca l’ús de mitjans de desplaçament urbà contaminants, alhora que educar en un ús responsable i segur de la bicicleta com la manera de mobilitat més sostenible i saludable, sensibilitzant als xics i xiques en la declaració de Crisi Climàtica, reflexionant sobre els beneficis de la bici i abordant la normativa bàsica de circulació, evitant així situacions de risc. Una altra de les seues línies principals d’actuació, és el desenvolupament de programes esportius en edat escolar com a garantia i mitjà de formació integral dels joves.

El professorat ha participat prèviament en una sessió formativa, i l’alumnat realitza diverses activitats durant les setmanes prèvies (sobre les normes de circulació, els elements obligatoris que han de dur-se en la bicicleta, els elements l’ús dels quals està prohibit, la senyalització, un manteniment de la bicicleta, les vies per les quals pot circular, la manera correcta de circular, etc.) A més, s’ha realitzat un itinerari urbà, guiat i conduït pels tècnics d’Aula Ciclista, amb la col·laboració dels agents de la Policia de Proximitat, els quals s’han encarregat del disseny i d’acompanyar als i les participants durant el trajecte per a preservar la seua seguretat, a fi de posar en pràctica tot l’aprés anteriorment.