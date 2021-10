La Policia Local de Sueca deté als presumptes autors de robatoris en habitatges

Print This Post

Agents de la Policia Local de Sueca van detindre dissabte passat a tres presumptes autors de diversos robatoris comesos en un carrer cèntric del municipi. Alertats pel 112, els agents van acudir al lloc dels fets trobant dos habitatges amb les portes obertes mitjançant l’ús de violència, utilitzant per a això diverses eines que els van ser intervingudes als detinguts. “Gràcies a la ràpida actuació de la nostra policia, s’ha aconseguit, una vegada més, avortar diversos robatoris a la ciutat este cap de setmana. De nou, la implicació i saber fer dels nostres agents, preparats per a atendre qualsevol necessitat bàsica de la població, ha aconseguit evitar conseqüències més greus”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

Els presumptes autors van complicar el treball dels agents per a la seua localització i posterior detenció, en modificar el seu aspecte canviant-se de roba i servir-se de les persones que es trobaven en un local d’oci per a passar desapercebuts. Després de la identificació dels tres, amb antecedents per diversos delictes contra el patrimoni, es va procedir a la seua detenció.