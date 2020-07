La Policia Local de Sueca identifica a l’autor de desenes de pintades per tot el nucli urbà del municipi

Connect on Linked in

La Policia Local de Sueca ha identificat al presumpte autor de desenes de pintades per tot el nucli urbà del municipi i el polígon industrial, com a responsable de danys contra la propietat. Quan els agents van procedir a la seua identificació, el jove portava en la seua motxilla diversos pots d’esprai que utilitzava per a realitzar els seus grafitis, fàcilment identificables en usar una tècnica similar en tots ells.



Des de fa un temps, la Policia Local estava darrere de la pista d’esta persona. Finalment, se li ha pogut identificar, informant-lo que, si algun dels particulars propietaris de les façanes o parets afectades presentara denúncia, hauria d’atendre la corresponent responsabilitat. “Aquella persona que s’haja vist afectada per estes accions, pot acudir a la seu de la Policia Local, on se l’informarà i orientarà sobre com procedir segons la mena de propietat afectada: si pot fer la reclamació via civil, per a la reposició d’eixos danys, o si, per contra, són danys específics que no són fàcilment corregibles, acudir a la via penal”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, qui ha remarcat, de nou, el paper exercit pels agents, en esta ocasió, en la protecció dels danys contra la propietat.