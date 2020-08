La Policia Local de Sueca identifica a l’home que presumptament ha estat tirant enderrocs de manera descontrolada

Connect on Linked in

Agents de la Policia Local de Sueca han aconseguit identificar a la persona que durant les últimes setmanes s’ha dedicat, presumptament, a escampar enderrocs i residus voluminosos sense control i fora dels horaris establits. “Des de fa un temps, la Policia Local estava darrere la pista d’este home que actuava d’una manera totalment íncívica. Finalment, el dispositiu ha donat el resultat esperat i, després de la identificació de l’autor en plena acció, en el moment en què es desfeia de varis sacs de ciment en la via pública, els agents li van imposar la sanció màxima. No podem permetre que este tipus de conductes tan perjudicials per al medi ambient i, per tant, per a tota la població, queden impunes. Continuarem treballant perquè estes accions no es tornen a produir”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



D’altra banda, des de la Policia Local de Sueca s’iniciarà en breu una campanya informativa i de conscienciació ciutadana perquè es respecte el compliment de les ordenances municipals pel que fa a horaris per a depositar el fem i residus voluminosos. “Volem informar i conscienciar a la població dels horaris establits, així com de les possibles sancions pel seu incompliment per a acabar amb les conductes incíviques que no respecten el dret del ciutadà i ciutadana a viure en un entorn net i sense riscos per a la seua salut”, ha assenyalat Ramírez. Així mateix, es van a senyalitzar els parcs i jardins de la ciutat amb cartells per a conscienciar a la ciutadania sobre l’obligació de recollir els excrements de les seues mascotes.