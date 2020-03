La Policia Local de Sueca realitza un curs de formació sobre l’ús d’armes i pirotècnia

Connect on Linked in

La seu de la Policia Local de Sueca va acollir fa uns dies un curs de formació, organitzat per l’Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASP) amb la col·laboració de l’Ajuntament, al qual van assistir 35 agents de la nostra ciutat i poblacions veïnes.



“En concret, esta formació s’ha realitzat gràcies a la col·laboració del departament de la Policia Local de Sueca, amb l’objectiu de formar als agents i informar-los sobre aquells aspectes de la normativa que han patit modificacions en matèria d’intervenció d’armes i ús i venda de material pirotècnic. Com sempre, la nostra Policia està preparada i en continua formació per a afrontar qualsevol situació en el seu treball”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Alguns dels aspectes que s’han tractat en el curs han sigut l’ús per no professionals de material pirotècnic, així com els permisos o formació existent que han de realitzar per a poder manipular-los. També s’ha tractat la documentació que cal presentar, i els tràmits necessaris, davant un espectacle pirotècnic muntat per professionals. “La finalitat de la formació ha consistit en el fet que els nostres agents estiguen al dia sobre qualsevol tipus de modificació i circumstàncies en la prevenció i seguretat de l’ús del producte pirotècnic”, ha assenyalat Ramírez.