La Policia Local de Sueca remarca la disminució de denúncies de la ciutadania per les molèsties de l’oci nocturn en el primer cap de setmana d’agost

Connect on Linked in

La Policia Local de Sueca ha volgut remarcar “l’aspecte tranquil” que ha caracteritzat a este primer cap de setmana d’agost. Els agents han procedit a les labors habituals de regulació de trànsit i vigilància pel que fa al mal estacionament de vehicles. “Hem comptat amb diferents patrulles a peu (de proximitat) i amb motocicleta. El divendres vam tindre sis patrulles treballant, i el dissabte, durant tot el dia, vam comptar també amb sis patrulles disponibles, incidint en la nit, amb un dispositiu especial per a controlar la seguretat ciutadana, la seguretat viària i el respecte i consideració cap al veïnat dels carrers més perjudicats per l’oci nocturn al Perelló, com són els barris d’Anguleros i Barraquetes del Port”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Des de la Policia Local consideren que el balanç d’este primer cap de setmana d’agost ha sigut positiu per l’absència d’incidents destacables. Així mateix, informen que s’han reduït considerablement les queixes dels veïns de la zona marítima a causa de les molèsties que ocasiona l’oci nocturn, com ara crits, soroll o el famós ‘botelló’. “Hem treballat incansablement durant este mes de juliol i ja s’estan notant els resultats. Tenim més efectius policials mobilitzats que mai per a donar una resposta ràpida, eficaç i responsable a tota la ciutadania, tant del nucli urbà de Sueca com de la zona de costa. Volem destacar també els pocs accidents de trànsit registrats, els quals s’han solucionat de manera amistosa, així com la detenció, ahir diumenge a la nit, de tres joves per un presumpte delicte contra la salut pública i tràfic de droga, els quals han passat a disposició judicial. Finalment, destacar l’elevat nombre de sancions que els nostres agents han interposat a ciutadans i ciutadanes per no fer ús de la mascareta”, ha assenyalat Ramírez.