La Policia Local de Sueca rescata d’una vivenda en flames a un matrimoni de persones majors

Ahir a la vesprada, sobre les 18.30 hores, la Policia Local de Sueca va rebre diversos avisos per part de veïns i del 112, que s’havia produït un incendi en un habitatge situat en una finca de poques altures del carrer Escriptor Marià Serrano. Immediatament es va desplaçar una patrulla i, en arribar al lloc, els agents van observar com eixia abundant fum dens de la vivenda i a un home que des del balcó demanava auxili.



Després de conéixer que a l’interior de la casa es trobava també una dona, els agents, amb la col·laboració d’un altre veí de Sueca que treballa com a policia local a València, van procedir a entrar al domicili, una construcció antiga amb una escala molt estreta. Després de comprovar la gran quantitat de fum que hi havia en l’escala i habitatge, van haver de desplaçar-se acatxats per l’interior, aconseguint posar fora de perill al matrimoni, d’avançada edat, els quals van ser atesos per una SAMU com a conseqüència de la inhalació de fum. “Una vegada més, queda patent la professionalitat de la Policia Local de Sueca, no solament en esta actuació sinó en totes les que duen a terme diàriament, la qual cosa demostra que els nostres agents estan per a atendre qualsevol situació d’emergència en esta ciutat. És un cos súper preparat que ho demostra dia a dia”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Fins al lloc dels fets es va desplaçar també una patrulla de la Guàrdia Civil i una dotació de bombers, que va procedir a l’extinció de l’incendi les causes del qual van poder deure’s a una fallada elèctrica, encara que no està confirmat. Pel que sembla, l’habitatge ha quedat inhabitable a l’espera de la revisió per part dels tècnics.