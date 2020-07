La Policia Local de Torrent alça 150 actes per incomplir les mesures sanitàries de l’ús obligatori de màscares durant l’últim cap de setmana

L’Ajuntament treballa en una campanya de conscienciació dirigida als joves perquè facen un ús correcte de la màscara

La Policia Local de Torrent continua amb la seua labor de vigilància dels carrers de la ciutat per a garantir el compliment de les mesures sanitàries establides per Conselleria de Sanitat Universal, qui anunciara el passat 24 de juliol per decret l’obligatorietat de l’ús de màscares per a totes les persones majors de 6 anys en tota la Comunitat en la via pública, en espais oberts a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic, independentment de les recomanacions del distanciament social.

En aquesta última setmana s’han alçat a Torrent 219 actes per no portar màscara, 150 d’elles durant el passat cap de setmana, majoritàriament joves menors de 30 anys.

El decret 11/2020 estableix les sancions lleus de 60 a 600 € -per no portar la màscara o el seu ús inadequat de 100 €-. A més, contempla multes greus, de 601 a 30.000 €, per l’organització, participació de reunions o festes privades o públiques, tant en espais privats com públics, que impliquen una aglomeració de persones on no es complisquen les mesures sanitàries. Finalment, per a les infraccions molt greus s’estableix una sanció de 30.001 € a 60.000 €.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Torrent i la Policia Local recorda la necessitat de posar-se la màscara i fer un ús adequat d’aquesta, així com el compliment de les mesures higièniques per a entre tots i totes acabar amb el coronavirus. Així, el consistori treballa en una campanya de conscienciació dirigida als joves perquè facen un ús correcte de la màscara, la millor vacuna en aquests moments, sota el lema ‘Ser jove no et fa immune. Protegeix-te. Protegeix-me’.