La Policia Local de Torrent deté a un individu perseguit per la INTERPOL

Els fets van ocórrer en la vesprada d’ahir, dimecres, en una zona residencial de la ciutat

Agents de la Policia Local de Torrent, en la feina de casa de vigilància habituals, van realitzar ahir un control de documentació rutinari en el qual es va detectar falsificació. En adonar-se, el sospitós va iniciar la fugida mentre era perseguit per diversos carrers fins que finalment es va produir la detenció.El detingut, que va ser posat a disposició judicial, comptava amb diverses requisitòries de jutjats espanyols així com d’una ordre de detenció de la INTERPOL per delictes de gravetat. Entre la seua documentació, que va ser automàticament confiscada, es van trobar passaports de diferents nacionalitats: russa, polonesa i ucraïnesa. L’actuació dels agents de la Policia Local va destacar per la seua ràpida resposta davant la situació, ja que es va intervindre de manera eficaç fins a aconseguir capturar al detingut i traslladar-lo a disposició judicial. Amb aquesta intervenció, es posa de manifest la important labor del cos de Policia Local de Torrent per a garantir la seguretat de la ciutadania, així com la col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Inma Amat, regidora de l’àrea de Seguretat, ha afirmat: “Torrent és una ciutat segura i actuacions com aquesta ho demostren. Hem de reconéixer la important labor dels agents en matèria de seguretat ciutadana. Demanem a la ciutadania col·laboració en aquestes tasques, qüestió que és essencial per al millor desenvolupament d’aquestes”.

Les labors de vigilància continuen durant l’estiu

La Policia Local de Torrent, en col·laboració amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, continua desenvolupant la feina de casa amb els dispositius especials amb motiu de l’etapa estival, que inclouen vigilància de les àrees disseminades, així com una atenció especial en matèria de protecció antiincendis. D’altra banda, han continuat les intervencions especials de cap de setmana de prevenció d’aglomeracions en via pública amb incompliment de mesures COVID.