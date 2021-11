La Policia Local de València es manifesta per falta de personal

Connect on Linked in

Les organitzacions sindicals, membres de Comissió de Coordinació de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, s’han concentrat aquest matí enfront del Palau de la Generalitat per a reclamar un canvi en la gestió del model policial després del tancament de l’Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASPE), causat per la dimissió dels seus instructors al no rebre el seu salari des del mes de novembre de 2019. La manifestació ha resultat en la reunió dels representants dels sindicats amb el secretari autonòmic de Presidència, Andreu Ferrer Bautista, en la qual s’han discutit les possibles solucions.

El problema, sobretot, és que s’han paralitzat els cursos de l’IVASPE, l’acadèmia pública de Policia Local de la Generalitat. Aqueixos cursos són una formació obligatòria per a ocupar plaça una vegada aprovada l’oposició. Sense fer-ho, no et pots incorporar a cap ajuntament. Aquesta situació provoca que les plantilles no puguen reforçar-se perquè hi ha centenars de policies locals esperant per a fer els cursos i sense poder treballar perquè l’IVASPE va suspendre el de setembre i no ha tornat a programar.