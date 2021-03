La Policia Local de València fa balanç d’una setmana fallera marcada per un comportament responsable de la ciutadania

Connect on Linked in

El Regidor de Protecció ciutadana de l’ajuntament de València, Aarón Cano, ha fet públiques les xifres relatives a les intervencions que ha realitzat la Policia Local en els últims caps de setmana i el festiu de Sant Josep.

La primera de les actuacions que ha destacat el regidor ha sigut la inspecció dels casals fallers, que ha conclòs sense cap denúncia. Durant els set dies compresos des del 13 al 20 de març la Policia Local ha posat 416 sancions per tirar petards en la via pública i 214 sancions per infraccions a l’ordenança municipal de soroll.

Durant esta setmana s’han posat 506 sancions per no portar la mascareta en llocs públics, 499 per infringir el toc de queda, 289 per reunions de més de sis persones en espais públics o privats i 60 per realitzar botellot, la majoria d’elles concentrades en el primer cap de setmana i no en el del 20 de març.

Referent als locals d’oci, la Policia Local ha interposat 22 sancions, 18 per excedir l’aforament del local i 4 per no respectar l’horari de tancament.

El regidor ha insistit que l’única manera de combatre esta pandèmia és la de treballar de manera coordinada entre la ciutadania i les institucions publiques.