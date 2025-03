La Policia Local de València, guardonada en els Premis Internacionals de Seguretat i Emergències

Els USEC Awards reconeixen la labor de la unitat GAMA en la lluita contra la violència de gènere i el projecte del xatbot AINOAid

La Policia Local de València ha sigut premiada en la V edició dels USEC Awards per la seua tasca en la lluita contra la violència de gènere i domèstica.

En particular, s’ha reconegut el treball de la unitat GAMA (Grup d’Atenció al Maltractament), creada en 2003, que destaca per la seua proximitat i col·laboració amb la xarxa de suport psicosocial a les víctimes.

L’entrega dels Universal Security & Emergency Channel (USEC) Awards va tindre lloc el passat 26 de febrer en el Centre Integral de Formació de Seguretat i Emergències de Madrid (CIFSE), en el marc del Local Security Congress 2025.

Innovació en seguretat: el projecte IMPROVE i el xatbot AINOAid

A més del reconeixement a la unitat GAMA, els premis també han distingit el projecte IMPROVE, que aposta per l’ús de noves tecnologies per a millorar l’atenció a víctimes de violència de gènere.

Dins d’este projecte s’ha desenvolupat el xatbot AINOAid, una eina basada en intel·ligència artificial que ofereix informació, orientació i assistència a persones que busquen ajuda en matèria de violència domèstica i de gènere. Encara en fase de prova, este xatbot no pretén substituir l’atenció humana, sinó facilitar la detecció i prevenció de casos.

Un congrés dedicat a la seguretat local i la innovació

El Local Security Congress 2025 va reunir a representants de les Policies Locals de diverses ciutats d’Espanya com Madrid, Barcelona, València, Màlaga i Múrcia, així com a experts en seguretat, emergències i mobilitat.

Durant l’esdeveniment, els assistents van participar en taules redones, conferències i presentacions sobre els desafiaments i estratègies en seguretat urbana. A més, es va habilitar un espai expositiu on es van mostrar les últimes innovacions en matèria de seguretat, emergències i mobilitat.

En este context, el comissari principal cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, va intervindre en la taula redona ‘Una relació recíproca i participativa entre la Policia Local i la comunitat’, on va presentar el model de policia de proximitat de València i com les noves tecnologies poden millorar la relació amb la ciutadania.

Un exemple d’esta innovació és el projecte europeu KOBAN, en el qual la Policia Local de València col·labora amb altres cossos policials i la societat civil per a desenvolupar solucions tecnològiques innovadores que permeten una connexió més eficient amb la comunitat i una actuació més alineada amb les necessitats de la població.

El compromís de la unitat GAMA en la lluita contra la violència de gènere

Dins del congrés, la comissària de la unitat GAMA, Estefanía Navarrete, va participar en la taula redona ‘Estratègies contra la violència de gènere. El compromís de la Seguretat Local en la lluita contra esta xacra social’.

Navarrete va explicar el funcionament de GAMA, les estratègies per a evitar la victimització secundària i com s’aborden els casos de dones que, per diverses raons, no volen denunciar inicialment. A més, va presentar el xatbot AINOAid com una eina que pot millorar la detecció de casos i la seua prevenció.

Finalment, va destacar la importància de la formació i va anunciar que el projecte IMPROVE ha desenvolupat una plataforma de formació en set idiomes, accessible per a professionals i institucions compromeses amb la lluita contra la violència de gènere.

