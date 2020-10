La Policia Local de València ha posat des del mes de juliol 10.646 denúncies per no portar mascareta

Connect on Linked in

Cano: “El treball del grup GAMA s’ha intensificat perquè sabíem de la vulnerabilitat de les víctimes”.

Des del mes de juliol els agents municipals han posat 10.646 sancions per no portar mascareta i 2.795 per realitzar botellot. A més s’han posat 510 denúncies a locals públics i usuaris per no complir les normes de protecció vigents. Segons ha indicat el regidor de Protecció Ciutadana Aarón Cano “s’han disparat les ordres de protecció, 60 en este mes de setembre, quan l’any passat en teníem 43, hem tingut quasi un detingut al dia”. L’edil ha destacat el treball de la Policia Local, ja que durant estos mesos, tot i el confinament, “els servicis humanitaris a penes han descendit, hem realitzat quasi 26.000 accions humanitàries a la ciutat de València”.



De les sancions per no portar mascareta, 2.498 es van posar al juliol, 2.436 a l’agost, 4.388 al setembre, i 1.310 en el que portem de mes. D’aquestes sancions 1.929 han sigut posades pels agents del torn de nit, i estan en la seua majoria relacionades amb el botellot. Els barris en els quals s’han posat més sancions són el Cabanyal i la Malva-rosa, per l´afluència de visitants que reben durant el període estival.

L’hostaleria és un dels àmbits en el qual més s’ha centrat el treball policial, des de juliol fins a octubre “hem realitzat 119 denúncies greus, 80 lleus, 71 sancions a terrasses, la majoria d’elles per no complir la superfície o per no respectar la distància entre taules de metre i mig, per contaminació acústica 28, a locals comercials 14, per tabaquisme 12, per consumir substàncies prohibides 18 i 163 en matèria de protecció de la covid”.



Cano ha fet referència a les diferents mesures preventives que ha pres el consistori des d’este estiu. El 17 d’agost es va tancar l’oci nocturn, ara “la responsabilitat és individual, no podem tindre un policia en cada cantonada de la ciutat les 24 hores del dia”. El 80% dels brots tenen un origen social i privat “la gent en l’àmbit públic es comporta, però a casa baixem la guàrdia, i és ací on ens contagiem”.



Quant al tancament de parcs i jardins, que va ser decretat el 17 de setembre, el regidor ha justificat aquesta mesura com una prevenció necessària, “és un missatge a la població, cal reduir els espais de socialització per a reduir els contagis”. El responsable de l’àrea de Protecció Ciutadana ha afirmat durant la roda de premsa que es prendran totes les mesures que siguen necessàries per a combatre la pandèmia, però que l’important “no és inventar normes sinó complir les que ja existeixen”.



Per a finalitzar el regidor ha fet un balanç positiu de l’operatiu policial de platges, que enguany s’ha estés per primera vegada fins al 12 d’octubre, i espera que esta experiència puga repetir-se en els pròxims anys.