La Policia Local de València posarà tanques en totes les platges de la ciutat per a evitar aglomeracions en la nit de Sant Joan

Per segon any consecutiu l’Ajuntament de València ha acordat suspendre la celebració de la Nit de Sant Joan, per raons de seguretat.

A més posarà tanques en els 20 quilòmetres de platges de la ciutat, per a impedir l’accés ales mateixes des de les 21 hores del dimecres 23 de juny, fins a la matinada del dijous.

A la platja de la Malva-rosa treballaran 160 agents, des de les 18.00 hores del dimecres, fins a les 07.00 hora del dijous, a les platges del sud el dispositiu policial estarà compost per 50 agents, que controlaran el pas a la platja fins a l’hora en què es reòbriga el seu accés.

La decisió de suspendre la celebració s’ha pres en conjunt amb la resta de municipis de la Comunitat Valenciana, per tal de no fomentar esta festa, i evitar així les aglomeracions que es produeixen, ja que serien perjudicials per a la imatge de la Comunitat i per a la salut de la ciutadania.

Cano ha recordat que el tancament afectarà exclusivament la zona de l’arena, però que en cap cas suposarà el tancament o la restricció de l’hostaleria pròxima a la platja, que podrà realitzar la seua activitat en les condicions habituals.