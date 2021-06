La Policia Local de València premia a 21 periodistes de València pel seu treball durant la pandèmia

Connect on Linked in

Cano: “hauria sigut impossible parlar d’una bona gestió de la crisi si no haguera existit una bona gestió comunicativa de la crisi”

2021-06-11 El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, acompanyat d’altres membres de l’equip de govern, presidix l’acte de lliurament de la 5a Edició dels Premis de Periodisme de la Policia Local de València.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, acompanyat d’altres membres de la corporació, ha presidit l’acte de lliurament de guardons de la 5a Edició dels Premis de Periodisme de la Policia Local de València, que en esta ocasió han volgut premiar a professionals dels mitjans de comunicació que han cobert les notícies de la ciutat de València durant la pandèmia. Cano ha destacat la importància que ha tingut el treball dels mitjans de comunicació locals ja que “malgrat que les condicions laborals s’han vist seriosament afectades la informació no s’ha ressentit, i això és una cosa fonamental perquè hauria sigut impossible parlar d’una bona gestió de la crisi si no haguera existit una bona gestió comunicativa de la crisi”.

Cano ha subratllat la importància dels mitjans de comunicació i del dret a la informació, “que no es podria garantir si no hagueren uns professionals darrere”. I ha recordat que “en els perores moments de la pandèmia els missatges que es donava a la població eren fonamentals, i els periodistes locals vau ser un important suport per a les institucions, i vau fer possible traslladar el missatge de l’Ajuntament a la ciutadania.”

La responsable secció Local Cadena Cope València, Isabel Moreno, ha intervingut durant l’acte, en representació dels premiats, i ha recordat que “ha sigut el repte més important al qual els periodistes de la ciutat s’han enfrontat, que va obligar a adaptar els mitjans i els recursos en un temps rècord, per a continuar comptant informació que afectava directament la vida de les persones”. La redactora ha reivindicat “la importància de la informació local en este món tan global”, i ha posat en valor com “els professionals del sector van posar la seua responsabilitat informativa per damunt de la seua pròpia salut, en moments de gran incertesa.”

Finalment el regidor de Protecció Ciutadana ha recordat que “el treball dels periodistes va ser important en estos moments de post pandèmia, que deixarà moltes ferides a nivell social, econòmic i sanitari.”

PREMIATS

José Parrilla, cap secció Local periòdic Levante – El Mercantil Valenciano.

Isabel Moreno, responsable secció Local Cadena Cope València .

Julián Giménez, Director de Continguts de la SER en la Comunitat Valenciana .

Pablo Plaza, periodista de Local de València Plaza.

Toni Ramos, redactor de La Razón.

Mar Guadalajara, redactora de Las Provincias .

Monica Collado, periodista de l’agència EFE.

Monica Bondia Soler, redactora d’Europa Press.

Javier Furió, director de Noticias CV.

Francisco Estellés redactor de Noticias CV.

Carlos Lopez Briz, cap d’Informatius de Telecinco i Noticias 4.

Pere Valenciano, Responsable del Periódico de Aquí

Lorena Caballero, periodista d’À Punt.

Silvia Costa, Directora Informativos 7 TeleValencia.

Carlos Navarro, redactor d’eldiario.es.

Laura Herreras, responsable de continguts d’elperiodic.com.

Eva Mañez, fotògrafa freelance.

Hector Casero, redactor de la web de Levante.

José Luis Pichardo, Director de Intercafé en Intereconomía València.

José Fores, Plaza Radio .

Sergi Salom, redactor de Radio Nacional de Espanya (RNE).