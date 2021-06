La Policia Local de València reforçarà el seu operatiu per a evitar el botellot

Connect on Linked in

La fi del toc de queda, el bon temps i la fi de les proves d’accés a la universitat multiplica el nombre de persones als carrers durant el cap de setmana

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha comparegut este matí davant els mitjans de comunicació per a explicar l’actuació de la Policia Local durant este cap de setmana, el primer sense toc de queda a la ciutat de València”. “Este cap de setmana s’han juntat diversos factors i s’han vist imatges que no són les adequades. Venim d’una pandèmia on hem passat molt de temps sense eixir de casa, han acabat les proves d’accés a la universitat i fa bon temps, és normal que els joves isquen al carrer, per estes dates sempre passa el mateix, però cal apel·lar a la prudència per tal d’evitar repunts en la corba de contagis”, ha afirmat el regidor.

Cano ha defensat els dispositius policials posats en marxa este cap de setmana i alhora ha insistit que el botellot “no se soluciona exclusivament amb policia, perquè si fora així s’hauria solucionat fa molt de temps. És molt important la conscienciació, i començar a trencar amb la cultura de l’alcohol, que està impactant de manera directa en el futur de moltes persones”. Per això Cano convocarà a les associacions de veïns, les d’hostalers i al Consell de Joventut, “per a poder abordar esta situació des d’un punt de vista no exclusivament policial”.

En ser preguntat pels successos ocorreguts en diversos locals de la platja de la Malva-rosa durant la matinada del dissabte, Cano ha condemnat els fets que “han sigut del tot inesperats, si ho haguérem pogut preveure, ho hauríem evitat, però és un fet aïllat. Actuarem perquè estes concentracions a la platja no es produïsquen. El responsable de l’àrea de Protecció Ciutadana ha afirmat que “ampliarem la presència policial en la zona amb més recursos a través d’operatius policials”, i a més es reunirà en breu amb els vicerectors de la Universitat de València encarregats del programa Erasmus, “perquè hem detectat que el problema a la platja, en un percentatge molt elevat, prové d’estudiants estrangers adscrits a este programa”.

En referència a les concentracions de joves a l’entorn de la plaça d’Hondures i plaça del Cedre, Cano ha indicat que s’ha actuat amb més de 30 agents, denunciant als infractors, però sobretot vetlant per la seguretat. “No tot és denunciar. Una sanció requerix un procés garantista, cal identificar i després denunciar, i a vegades cal triar entre denunciar o solucionar el problema, i per a nosaltres el més important és garantir la convivència”.