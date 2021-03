La Policia Local denúncia diverses persones per activitats en la via pública relacionades amb residus tòxics

Connect on Linked in

La Policia Local de Sueca ha procedit a denunciar diverses persones per la realització d’activitats que atempten contra el medi ambient i, per tant, contra la salut pública de tota la ciutadania. Els agents han muntat un dispositiu este matí, després del seguiment realitzat els últims dies, i davant la incidència presentada pel departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, en la qual s’advertia de la realització d’este tipus d’infraccions en una zona pròxima a una empresa de desballestament, al carrer dels Corretgers, en el polígon industrial.

“Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, i després de la incidència presentada pel departament de Medi Ambient, vam decidir realitzar un seguiment i s’ha procedit a alçar acta i identificar a totes aquelles persones que estaven realitzant activitats que suposen una infracció segons l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern i disposicions mediambientals de la Comunitat Valenciana. En concret, utilitzaven la via pública per a reparar els seus vehicles a motor, activitat que està prohibida, deixant en la calçada i voreres restes d’oli, peces utilitzades i tot tipus de residus contaminants. No podem permetre estes conductes que atempten directament contra la salut de tots i totes”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

El risc que suposa no tractar degudament este tipus de residus, pot afectar seriosament la salut humana i el medi ambient. Segons la normativa, depenent de la gravetat o intencionalitat del depòsit o abandó en la via de líquids i fluids, i altres materials dels vehicles, les multes poden suposar des dels 100.000 euros, per a les infraccions molt greus; de 601 a 30.000 euros, per a les greus; i fins a 600 euros, per a les considerades lleus.

Així mateix, durant l’operatiu en el qual els agents realitzaven comprovacions i gestions administratives dels vehicles i les activitats que estaven realitzant els seus amos, s’ha detingut a un home que conduïa sense haver obtingut mai el permís de conducció, qui ha sigut traslladat a la caserna de la guàrdia civil per a la continuació de les corresponents diligències policials i judicials.