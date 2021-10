La Policia Local desplegarà 245 efectius per a garantir la seguretat durant el 9 d’Octubre

Connect on Linked in

Cano destaca que el dispositiu policial contribuirà al bon desenvolupament de tots els actes tant en matèria sanitària com de seguretat

La Policia Local de València desplegarà un total de 245 efectius per a garantir la seguretat durant les celebracions del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, a la ciutat de València. El regidor de l’àrea, Aarón Cano, ha subratllat que des de la Regidoria s’ha preparat un dispositiu específic perquè tots els actes previstos puguen desenvolupar-se amb normalitat i seguint les directrius contra la covid 19 de la Conselleria de Sanitat.

Cano ha explicat que el desplegament dels agents es realitzarà durant els actes dels dies previs com el mateix 9 d’Octubre, quan se celebra l’acte central de la festivitat amb la Processó Cívica de la Senyera Real. “Durant els dies previs i el mateix 9 d’Octubre, la Policia Local de València desplegarà prop de 200 agents en tota la ciutat per a garantir la seguretat dels esdeveniments que se celebraran estos dies, especialment durant el dia 9 d’Octubre en el qual hi haurà més de 100 agents de Policia per a cobrir les necessitats de seguretat i trànsit i custòdia de la Processó Cívica del 9 d’Octubre”, ha explicat l’edil

Un total de 24 efectius vetlaran pel bon desenvolupament dels actes previs del 8 d’octubre i altres 61 es desplegaran al llarg del recorregut de la Processó Cívica el dissabte 9 d’Octubre, un trajecte que s’ha modificat en esta ocasió per motius de seguretat que portarà a la Real Senyera des de l’Ajuntament pel carrer les Barques fins al Parterre, i recorrerà el carrer Colón i Roger de Lauria abans de tornar finalment a la casa consistorial.

Els actes pirotècnics del 8 i el 9 d’octubre, per la seua part, mobilitzaran a 96 efectius de la Policia Local mentre que les diferents manifestacions vespertines previstes i l’entrada de Moros i Cristians comptaran amb l’assistència d’altres 64 agents.

“Treballarem conjuntament amb el Cos Nacional de Policia amb un nou recorregut que és necessari per criteris de seguretat a instàncies de la Direcció General de la Policia i creiem que amb este nou recorregut millorarem encara més la qualitat de la processó sota el paraigua de la seguretat tant pel que fa a la normativa covid com respecte als elements de seguretat generals”, ha finalitzat l’edil.