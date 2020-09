La Policia Local evita diverses ocupacions de vivendes a Alzira

Connect on Linked in

Un home i una dona són detinguts a l’operatiu

La Policia Local d’Alzira ha impedit que es portaren a terme tres ocupacions delictives en les últimes dos setmanes, gràcies a la col·laboració ciutadana.



El primer intent d’ocupació va tindre lloc el passat 11 de setembre al carrer Olivera, després de rebre un avís d’un ciutadà en escoltar sorolls a la vivenda veïna. La Policia es va traslladar immediatament al lloc dels fets i va comprovar que tant la porta del carrer com la de la primera planta es trobaven obertes i forçades des de l’interior.



En accedir, la Policia sorprengué un home i una dona i al costat d’ells, les ferramentes emprades per a entrar. Així mateix, els agents comproven que el balcó, també forçat, per a introduir-se a l’interior. Les dos persones sóndetingudes en eixe moment després de verificar que no són els propietaris ni tenen consentiment dels amos de la casa, que han fet ús de la força per a accedir-hi, que la vivenda està completament equipada i moblada i que no hi havia efectes personals d’ells.



D’altra banda, al carrer Peris, esta mateixa setmana també s’ha donat un intent d’ocupació en una vivenda. Després d’un avís del veïnat, la Policia acudíx a fer una inspecció i en no detectar presència, procedix a precintar la porta. Passades unes hores, es tornà a rebre avís que havien trencat el precinte per a accedir-hi. Els agents acudixen i després d’una inspecció sorprenen tres homes amb caputxa que finalment no van poder ser detinguts. En este cas, els veïns i propietaris del pis afectat van fer arribar als agents el seu agraïment, per l’actuació que va evitar l’ocupació en un primer moment per part d’una parella i posteriorment per un grup de tres homes.



El tercer cas es donava el passat dijous, al carrer Trafalgar, també a conseqüència d’una cridada telefónica que avisava d’un possible robatori. Quan va acudir la policia, s’observa que l’accés pel balcó està trencat i que s’havia retirat el pany de la porta per a substituir per un nou.



“Estem satisfets amb el treball de la Policia, que ha actuat amb rapidesa per tal d’evitar este delicte. Volem agrair de nou la col·laboració i implicació del veïnat, que és essencial en estos casos”, ha manifestat la regidora de Seguretat, Sara Garés.



La Policia Local porta a terme una tasca habitual de vigilància i resposta als avisos que arriben per part de la ciutadania, ahir mateix es va atendre un cas al carrer Numància, que finalment es va resoldre sense detectar incident.