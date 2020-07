La Policia Local extremarà la vigilància per a evitar les molèsties que pateix el barri d’Anguleros els caps de setmana

Connect on Linked in

L’alcalde del Perelló i el regidor de Seguretat Ciutadana de Sueca s’han reunit amb els veïns i veïnes de la zona afectada per a donar una solució al problema

Este matí ha tingut lloc una reunió entre el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca, Carlos Ramírez; l’alcalde del Perelló, Juan Botella, i el seu equip de govern; i una representació de veïns i veïnes del barri d’Anguleros de l’entitat local menor. El motiu ha sigut la greu situació de soroll i molèsties que han de suportar tots els caps de setmana els residents d’esta zona del Perelló, agreujat per la concentració de persones que es produeix que incompleixen, en molts casos, l’obligatorietat de la distància de seguretat i l’ús de la mascareta. “Després de la greu situació que es viu en este barri de la població, i les comprensibles queixes de la ciutadania, ens hem reunit este matí amb una representació del veïnat afectat per a explicar-los els dispositius de la Policia Local de Sueca que actuaran en la zona, així com el nombre de denúncies que es realitzen (el passat cap de setmana van superar el centenar) per diferents motius, entre ells, el de no portar la mascareta obligatòria”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

Tant l’alcalde del Perelló com el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca, s’han compromés a intensificar la presència policial per tota l’entitat local menor, augmentant el nombre d’identificacions i amb un seguiment exhaustiu totes les setmanes. “Així mateix, hem demanat més reforços a la Guàrdia Civil com a suport al treball de la Policia Local. Per la seua banda, els dos cossos de seguretat sol·liciten a la població la seua col·laboració perquè se’ls comunique qualsevol incidència que es produïsca (Policia Local 96 170 15 15 i Guàrdia Civil 96 170 04 52). A més, des de l’Ajuntament es reforçarà el treball de neteja els diumenges al matí en les zones més castigades per l’afluència de persones durant el cap de setmana”, ha assenyalat l’alcalde del Perelló, Juan Botella.