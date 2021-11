La Policia Local i el personal funcionari de Massamagrell reben formació en primers auxilis

Print This Post

Amb l’objectiu d’aprendre a actuar en situacions de perill, aquest taller s’oferirà l’any que ve a comerços, associacions i ciutadania

L’Ajuntament de Massamagrell ha posat en marxa un curs de formació en primers auxilis per a 36 persones entre agents de la Policia Local i personal funcionari municipal.

El curs es divideix en diverses sessions. En la primera d’elles l’objectiu del mateix és dotar dels coneixements necessaris en Primers Auxilis i Reanimació Cardiopulmonar (RCP) per a ajudar en cas que ocórrega algun cas, i així augmentar el nivell de supervivència de la persona que l’haja patit. La setmana que ve la sessió que es realitzarà estarà enfocada a l’excarceració i sagnats que puguen produir-se en accidents.

Segons l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, que també ha assistit al taller: “És important tindre format al personal públic que presta serveis a la ciutadania. No és la primera vegada que realitzem aquests cursos. A alguns els serveix per a aprendre novetats i a les noves incorporacions, per a formar-se”.

A més, el regidor de Seguretat Ciutadana i Personal, Damián Crespo, ha afegit que “comptem amb professionals de garantia i amb vocació d’ajudar, per la qual cosa estem segurs que aquesta formació els resultarà de gran ajuda”.

L’any vinent aquest taller ampliarà les seues places per a oferir-lo també a comerços, associacions i la ciutadania interessada a realitzar-lo.