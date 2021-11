La Policia Local inicia la campanya de controls de velocitat, alcohol i drogues a usuaris de patinets

Connect on Linked in

Aarón Cano informa que els agents utilitzaran radars i drons per detectar les infraccions després de registrar un increment de la sinistralitat

La Policia Local ha iniciat este matí una campanya de controls de velocitat, alcoholèmia i drogues dirigida als conductors de patinets. Durant la primera setmana, els agents informaran els infractors del contingut de l’Ordenança de mobilitat i, transcorreguts els primers set dies, començaran a imposar les corresponents sancions. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha informat que les sancions tipificades en l’ordenança per als conductors de patinets per l’incompliment de la normativa van dels 60 als 1.000 euros.

“La Policia Local ja sancionava les infraccions comeses amb els patinets. La novetat ara és que introduïm les noves tecnologies com els drons o el radar per detectar els incompliments de la normativa de circulació o els excessos de velocitat. Es faran tant controls de velocitat com d’alcohol i drogues perquè estem observant un creixement molt important en els accidents que patixen els patinets i la nostra obligació és garantir la seguretat viària a València”, ha manifestat l’edil durant la presentació de la campanya de controls. Cano ha explicat que s’han realitzat tots els estudis previs necessaris per comprovar que el model de radar que utilitzarà la Policia Local a la ciutat de València detecta perfectament l’excés de velocitat dels patinets.

Aarón Cano ha incidit que la campanya pretén traslladar a tots els conductors de patinets que han de complir amb la mateixa normativa que s’aplica a la resta de vehicles, bé siguen automòbils o motocicletes. “Volem informar de la normativa que no havia calat encara en molts conductors de patinets que sentien una espècie de barra lliure en el sentit que com és una nova forma de mobilitat estaven al marge del marc normatiu. Això no és cert perquè els afecta exactament igual”, ha subratllat l’edil, qui ha afegit que els agents han detectat que molts dels usuaris no disposen de permís de conduir, “la qual cosa indica que hi ha un ampli desconeixement de les normes bàsiques de circulació”.

El regidor ha manifestat que la intenció de la campanya que arranca hui és ordenar la seguretat viària de la ciutat de València posant el focus en els nous mitjans de transport. “El patinet és un element pràcticament nou. En el 2017 a penes hi havia patinets a la ciutat, però en 2021 el patinet és un element habitual, normal i quotidià als nostres carrers. Hem d’adaptar-nos i posar les mesures necessàries per evitar que hi haja una conflictivitat viària a la ciutat a conseqüència d’estes noves formes de mobilitat”, ha dit.

De fet, Cano ha informat que els accidents en els quals es veuen involucrats els patinets no han deixat de créixer des de la seua irrupció a la ciutat de València. “Prenem decisions sobre la base de criteris científics que demostren que el nombre d’accidents en els quals estan involucrats patinets estan creixent dia a dia i el que volem és posar remei”, ha declarat.

Fins hui s’han comptabilitzat aproximadament 470 accidents amb patinets, i això implica que a hores d’ara ja s’han certificat més sinistres que en tot l’any anterior. “El creixement d’accidents va incrementant-se de manera exponencial any rere any”, ha assegurat Cano.

Assegurança

Sobre la possibilitat d’exigir una assegurança per als conductors de patinets, el regidor ha manifestat que l’Ajuntament no pot regular-lo directament perquè es tracta d’un element que ha de recollir la Llei de Seguretat Viària, encara que s’ha mostrat partidari d’introduir esta obligació en el pròxim marc normatiu.

Finalment, ha sostingut que la majoria de les denúncies que ha interposat fins hui la Policia Local respecte als patinets responen a la falta d’ús del cas, la utilització d’auriculars o la infracció de les normes de circulació. A tot això se sumaran a partir d’ara els controls de velocitat.