La Policia Local inicia l’enviament de cartes a empreses perquè actuen contra l’ocupació de les seues vivendes al barri d’Orriols

Aarón Cano subratlla el treball dels agents per a resoldre els problemes de convivència que afecten el barri, que ja comença a donar fruits

La Regidoria de Protecció Ciutadana ha començat l’enviament de cartes a les empreses propietàries de vivendes ocupades en Orriols en les quals se’ls reclama que prenguen les decisions oportunes per a recuperar la possessió de l’immoble i corregir els perjudicis que els seus ocupants estan provocant entre els copropietaris i veïns. En esta primera fase, segons ha avançat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, es remetran una trentena de cartes a empreses, immobiliàries, bancs i la Sareb perquè exercisquen “les accions que estimen convenients, ja siguen civils o penals”. En una fase posterior, s’actuarà sobre els habitatges de particulars.

“Hui comencem a enviar les cartes a les empreses que són propietàries de pisos buits i usurpats al barri de Orriols. És un pas més per a recuperar la convivència que ha de tindre el barri, una convivència similar a la que té la resta de la ciutat en estos moments”, ha explicat Cano, qui ha incidit en el treball constant que està realitzant la Policia Local per a resoldre els problemes de convivència que es registraven en el barri: “Esta nova acció demostra la presència constant de la Policia Local i del Cos Nacional de Policia en el barri per a eixa recuperació de la convivència en la qual continuem treballant des de fa ja un any aproximadament i, que a poc a poc, va donant els seus fruits”, ha assenyalat.

El regidor confia que es produïsca una col·laboració de les empreses a les quals es dirigeixen les cartes per a poder resoldre els problemes de convivència. “Esperem comptar amb la col·laboració de les empreses perquè creiem que la generació d’aliances no solament de l’entramat social del barri sinó també de l’entramat empresarial és fonamental per a aconseguir els objectius que ens hem proposat”, ha afegit.

Cano ha explicat que amb l’enviament de les cartes s’inicia un procediment que tindrà continuïtat en els tribunals amb les accions que emprenguen les empreses per a desallotjar als ocupants dels seus habitatges. “Primer notifiquem l’existència d’estes vivendes usurpades, i també hem donat compte als òrgans judicials corresponents. A partir d’ací, esperem que vagen executant-se i vagen desenvolupant-se els procediments judicials”, ha dit.

La Regidoria de Protecció Ciutadana ha localitzat un centenar d’habitatges buits al barri d’Orriols que en la majoria dels casos estan ocupats, una situació que la Policia Local i els propis veïns identifiquen com un dels focus dels problemes de convivència detectats en el barri. Aproximadament, la titularitat del 50% d’estos habitatges és d’empreses immobiliàries, entitats financeres o la pròpia Sareb, mentre que el 50% restant està en mans de particulars.

En les cartes que s’han enviat s’informa les empreses que els habitatges de la seua propietat situats a Orriols han sigut ocupats, i que els seus habitants estan originant problemes de convivència veïnal de tota índole, “des de conductes molestes i nocives, fins a queixes per les condicions insalubres en les quals es troben i que tenen un grau d’afectació directa fins i tot en els elements comuns de la comunitat de propietaris”.

Este conductes, continua la missiva, vulneren la Llei de Propietat Horitzontal que obliga el propietari de l’immoble a mantindre en bon estat de conservació el seu habitatge i “prohibeix desenvolupar activitats danyoses per a la finca o que contravinguen les disposicions generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites”.

Davant d’això, la carta signada pel regidor de Protecció Ciutadana insta el propietari a adoptar les accions que considere necessàries per a restablir la possessió de l’immoble i garantir que no es torne a produir la seua ocupació.