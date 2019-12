La Policia Local obri les seues portes per a promocionar la seguretat ciutadana al públic familiar

Connect on Linked in

Xiquets i xiquetes van gaudir de la sisena edició d’aquesta jornada, plena d’activitats i exhibicions de les funcions que habitualment realitzen els cossos de seguretat. Més de 500 persones es van acostar a la Canaleta a conéixer el funcionament de vehicles policials, de protecció civil i bombers, així com les normes bàsiques de seguretat viària

La sessió de Portes Obertes amb la qual la regidoria de Seguretat Ciutadana i la Policia Local mostren el seu treball diari ja està consolidada en el calendari nadalenc de la nostra ciutat. Cada edició afig més activitats, aglutinant esforços per a fer pedagogia de les nombroses funcions que duen a terme els agents de la Policia Local. Aquesta vegada ha comptat amb col·laboració del Consorci de Bombers, Protecció Civil, la Policia Nacional, la Policia Autonòmica, la Policia Local de València i Stop Accidents. Així, el parc de la Canaleta va tornar a congregar a nombrós públic, comptant específicament amb molts visitants infantils.

A la jornada de portes obertes del passat dissabte van assistir diversos membres de la corporació, encapçalats per la regidora de Seguretat Ciutadana i vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, i l’alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompanyat per José María Ángel, Director de l’Agència d’Emergències de la Generalitat. Bielsa va assegurar que “continuarem obrint les portes de la nostra Policia per a donar l’oportunitat al fet que el públic s’acoste a descobrir el treball policial, una labor que permet que siguem una de les ciutats més segures d’Espanya, i al mateix temps vam mostrar que tenim un cos de Policia Local de proximitat, que sempre vela per la seguretat dels ciutadans”.

José María Ángel, que per segona vegada assistia a aquesta cita a Mislata, va exposar la importància de “fer visibles a aquelles persones que porten un uniforme i ens ajuden davant qualsevol emergència que tenim en la nostra vida; i els més xicotets han d’aprendre l’importants que són les seues funcions. En aquest sentit, és una bona pràctica aquesta jornada que es duu a terme a Mislata, i l’haurien de fer des de tots els ajuntaments, sobretot al voltant de la comunitat escolar”.

Els més xicotets van gaudir de la sessió matinal pujant als vehicles patrulla de la Policia, parlant per l’emissora amb els agents, pujant a cavall, escalant en un rocòdrom o lliscant-se en una tirolina entre els espais del parc. Així mateix, van obtindre un ‘carnet’ d’agents i un jupetí, que els acreditava per haver rebut la informació de les mesures de seguretat viària i de prevenció de riscos que allí es van impartir. Per a amenitzar el matí, la jornada va comptar també amb un espectacle d’animació i acrobàcia, relacionat amb la seguretat al volant.