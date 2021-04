La Policia Local reforça la seguretat de mercats ambulants i el mercat de vell

Connect on Linked in

Aarón Cano: “Treballem preventivament per a evitar qualsevol situació que puga suposar un risc”

La Policia Local de València ha augmentat la seguretat en els mercats ambulants extraordinaris i el Rastre des que la Junta Local de Protecció Civil va aprovar recentment la seua reobertura. Les patrulles de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) que intervenen habitualment en el control d’esta activitat, estan supervisant les cconcentracions de persones que puga produir-se per a evitar grups estàtics que incomplisquen les normes sanitàries en vigor. També estan controlant l’ús adequat de mascaretes. De fet, el mes passat, al març, van realitzar 88 propostes de denúncia en mercats extraordinaris de caràcter diari i 22 en el Rastre mentre que durant el mes d’abril, concretament fins dijous passat 15, havien realitzat 78 propostes de denúncia en mercats ambulants i 23 en el Rastre.

“Treballem preventivament per a evitar qualsevol situació que puga suposar un risc” ha manifestat Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, que ha traslladat el seu reconeixement a tots els efectius de la Policia Local de València que vetlen pel compliment de les normes cada dia en tota la ciutat i també “per descomptat en tots els mercats ambulants i el Rastre on el comportament responsable de la ciutadania continua sent una eina eficaç per a combatre el virus del covid-19” ha indicat el responsable de l’àrea de Seguretat en el consistori.

La Policia Local de València destina efectius de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) al control d’estes activitats però també d’altres unitats com la Divisió de Seguretat Viària així com d’unitats on es realitzen els mercats ambulants cada dia. Per exemple, un diumenge com el passat 14 de març, el primer en el qual va poder reobrir-se el Rastre, la Policia Local de va destinar fins a 9 agents de UCOS però també una patrulla de la Divisió de Seguretat Viària i una altra de la 7ª Unitat de Districte Marítim.